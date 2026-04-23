Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: все бы разорвали судью, если бы Комличенко забил пенальти «Зениту»

Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался по итогам встречи 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит». Игра завершилась со счётом 0:0. При этом на последней минуте матча железнодорожники не смогли реализовать спорный пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Скандал был бы, если бы [Николай] Комличенко забил пенальти в ворота «Зенита». Сейчас все были бы готовы разорвать судью. А по игре первый тайм был равный, с небольшим перевесом «Зенита». Во втором тайме «Локомотив» владел преимуществом 60 на 40 и поддавливал «Зенит». Ничья была бы справедливым результатом. «Зенит» точно не наиграл на победу. Но, как всегда, у нас вмешиваются судьи», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android