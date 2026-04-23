Данни: для меня Аршавин – один из лучших игроков, которые когда-либо были у России

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни назвал Андрея Аршавина одним из лучших игроков России.

«Для меня Аршавин – один из лучших игроков, которые когда-либо были у России», — сказал Данни в сериале «Зенит» навсегда».

42-летний Данни выступал за «Зенит» в период с 2008 по 2017 год. С санкт-петербургским клубом он стал обладателем Суперкубка УЕФА (2007/2008), трёхкратным чемпионом России (2010, 2011/2012, 2014/2015), двукратным победителем Кубка России (2009/2010, 2015/2016) и Суперкубка страны (2011, 2015). До перехода в «Зенит» португалец играл за московское «Динамо» в период с 2005 по 2008 год.