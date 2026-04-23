Канищев: такой пенальти в ворота «Зенита» нельзя давать — это портит и извращает футбол

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о пенальти в матче 26-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Конечно, такие пенальти давать нельзя. Вне зависимости от того, в чьи ворота пенальти — «Зенита» или «Локомотива». Это просто абсурдно. Лёгкое касание руки, может, его вообще и не было. Как говорят, было касание ногтями. Это портит и извращает футбол. Конечно, нельзя ставить такие пенальти. Судья просто портит игру. Сухой давно отличается странными решениями, но тем не менее продолжает судить», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!
Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!
