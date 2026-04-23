Пьяный болельщик «Локомотива» совершил нападение на персонал «Зенита»

Неизвестный болельщик московского «Локомотива», находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт с сотрудниками «Зенита». Это произошло возле стадиона «РЖД Арена» в Москве после матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (0:0).

Как утверждает Legalbet, фанат железнодорожников в состоянии алкогольного опьянения прорвался к автобусу с персоналом «Зенита». Он кричал оскорбления и скандировал нецензурные кричалки. После этого болельщик стал вести себя агрессивно и бросаться на людей.

Охрана оперативно нейтрализовала нарушителя общественного порядка, повалив на землю и обездвижив его. После этого была вызвана полиция.