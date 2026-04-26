«Париж» — «Лилль»: во сколько начало матча 31-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 апреля, состоится матч 31-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Париж» и «Лилль». Игра пройдёт на стадионе «Жан Буен» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Матьё Вернис. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В 30-м туре парижская команда победила «Метц» со счётом 3:1. В следующем матче Лиги 1 «Париж» встретится с «Брестом» (5 мая). В прошедшем туре «доги» разделили очки с «Ниццей» — 0:0. В следующей игре чемпионата «Лилль» встретится с «Гавром» (3 мая).

Как Сафонов стал героем ФИФА: