Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Данни: я всегда был лидером. Так было в «Динамо», так было в «Зените»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни высказался о своих моральных качествах.

«Думаю, лидерство завоёвывается благодаря менталитету. Я всегда был очень сильным игроком в психологическом плане, это помогало партнёрам по команде. Всегда смешил их, чтобы встряхнулись. Всегда был лидером. Так было в «Динамо», так было в «Зените». Так было в «Маритиму», где начинал карьеру. Не ставлю себя выше других, но стараюсь максимально помочь своим партнёрам по команде», — сказал Данни в сериале «Зенит» навсегда».

42-летний Данни выступал за «Зенит» в период с 2008 по 2017 год. С санкт-петербургским клубом он стал обладателем Суперкубка УЕФА (2007/2008), трёхкратным чемпионом России (2010, 2011/2012, 2014/2015), двукратным победителем Кубка России (2009/2010, 2015/2016) и Суперкубка страны (2011, 2015). До перехода в «Зенит» Данни играл за московское «Динамо» в период с 2005 по 2008 год.

