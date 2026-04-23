«Сказал: «Стоп, давайте по-другому». Радимов — об изменении в «Зените» при Адвокате

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов рассказал историю о работе с главным тренером Диком Адвокатом.

«Адвокат, когда пришёл, первый или второй выезд, мы летели на ТУ-154, рейсовом самолёте — автобус приехал нас встречать во Внуково, а мы прилетели в Шереметьево. После этого Адвокат сказал: «Ребята, стоп, давайте немножко по-другому». Следующий выезд мы уже на «Боинге» летели, на чартере», — сказал Радимов в сериале «Зенит» навсегда».

78-летний Адвокат возглавлял «Зенит» в период с 2006 по 2009 год. С клубом он стал обладателем Кубка УЕФА (2007/2008), Суперкубка УЕФА (2008), чемпионом России (2007) и победителем Суперкубка России (2008).

