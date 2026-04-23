Миллер: я почувствовал Спаллетти не просто как тренера, а как болельщика «Зенита»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер высказался о работе тренера Лучано Спаллетти в санкт-петербургском «Зените». Итальянский специалист возглавлял российский клуб в период с 2010 по 2014 год.

«Спаллетти вообще из иностранных тренеров был самым зенитовским тренером. Он думал о развитии клуба, думал о развитии молодых игроков. Празднование чемпионства, когда Спаллетти оголяет торс и бежит к фанатскому виражу, а температура была сильно минусовая, -14℃ …

С Лучано мы часто встречались по ходу сезона, обсуждали, как играет команда, обсуждали положение дел вообще в клубе. Я этого человека, как мне казалось, почувствовал как не просто тренера «Зенита», а как зенитовского болельщика в прямом смысле слова», — сказал Миллер в сериале «Зенит» навсегда».

