«Сложнее было психологически». Игрок «Локо» Пиняев — о возвращении на поле после травмы

«Сложнее было психологически». Игрок «Локо» Пиняев — о возвращении на поле после травмы
Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о матче 26-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

— Хороший матч. Конечно, есть осадок, могли победить на последних минутах. В целом игра была равная. Во втором тайме перехватили инициативу. Для болельщиков матч был смотрибельный. Мы, конечно, огорчены, что не получилось победить, но, надеюсь, удалось порадовать качеством игры.

— Что за заварушка была на последних минутах после того, как не был забит пенальти?
— Был эмоциональный матч. Под конец все подустали. Пенальти тоже добавил эмоций. Большой, топовый матч. Это нормально.

— Насколько сложно для тебя было войти в такую игру ещё и после долгого перерыва?
— Физически было не сложно, честно говоря, потому что игра была достаточно спокойная, но обоюдоострая, было много зон. Сложнее было психологически, долгий период пропустил. Рад, что получилось вернуться. Главное сейчас — набираться уверенности, стараться как можно больше помогать команде, — приводит слова Пиняева официальный сайт «Локомотива».

