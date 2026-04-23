Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков назвал самый сильный «Зенит», в котором играл

Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков назвал период, когда команда была наиболее сильной.

«Для меня «Зенит» 2010 года и 2011-го — это самый сильный «Зенит», в котором я играл по ощущениям, по своему запасу прочности, вообще по результатам», — сказал Кержаков в сериале «Зенит» навсегда».

43-летний Александр Кержаков выступал за «Зенит» в периоды с 2001-го по 2006-й и с 2010-го по 2017-й. С клубом он стал трёхкратным чемпионом России (2010, 2011/2012, 2014/2015), обладателем Кубка России (2009/2010) и Суперкубка страны (2016). Между периодами в «Зените» Кержаков играл за испанскую «Севилью» и московское «Динамо».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android