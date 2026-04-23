Мостовой: «Краснодару» кровь из носу нужно обыгрывать «Спартак»
Известный экс-футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Краснодара». Сегодня, 23 апреля, в рамках 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги встретятся «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Думаю, «Краснодару» будет тяжело со «Спартаком». Красно-белые — одни из лучших в РПЛ сейчас. Все стали признавать то, что я говорил полтора месяца назад. «Краснодар» понимает, «Зенит» потерял очки с «Локомотивом». Поэтому им кровь из носу надо обыгрывать «Спартак», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
