Мостовой: «Краснодару» кровь из носу нужно обыгрывать «Спартак»

Известный экс-футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Краснодара». Сегодня, 23 апреля, в рамках 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги встретятся «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

«Думаю, «Краснодару» будет тяжело со «Спартаком». Красно-белые — одни из лучших в РПЛ сейчас. Все стали признавать то, что я говорил полтора месяца назад. «Краснодар» понимает, «Зенит» потерял очки с «Локомотивом». Поэтому им кровь из носу надо обыгрывать «Спартак», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.