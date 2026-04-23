«Не могу сказать, кто из них сильнее». Дзюба — о Халке и Данни в «Зените»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о бывших футболистах санкт-петербургского «Зенита» Халке и Мигеле Данни.

«Халк и Данни — они два праймовых. То есть я даже не могу сказать, если честно, кто из них сильнее», — сказал Дзюба в сериале «Зенит» навсегда».

37-летний Дзюба выступал за «Зенит» в период с 2015 по 2022 год. С клубом он стал четырёхкратным чемпионом России (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), двукратным обладателем Кубка России (2015/2016, 2019/2020) и четырёхкратным победителем Суперкубка страны (2015, 2016, 2020, 2021). В 2022 году Дзюба перешёл в турецкий «Адана Демирспор».