Созин: пускай судья VAR сам объяснит пенальти на Дивееве людям

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о пенальти в ворота сине-бело-голубых в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой.

«После такого судейского решения, как в матче «Локомотива» и «Зенита», говорить тяжело. Вчера после этого момента с Дивеевым оно шокировало. На трезвую голову, не строя теорий заговоров, хочется предложить с этим сделать хоть что-то. Пока руководство РФС, не беру сейчас Мажича, молчит и новых действий не предлагает.

После таких решений, когда касание руки в добавленное время разглядеть невозможно, а судья всё равно назначает пенальти, судьи должны сами объяснять свои решения через СМИ. Для меня такие моменты – плевок в лицо нашему футболу. И одних объяснений Мажича тут недостаточно, ответственность должен нести и судья на VAR. Пускай арбитр VAR объяснит решение по пенальти людям сам. А если не сможет, то и работать в РПЛ ему больше нельзя», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».