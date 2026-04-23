Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Все новости
Созин: если бы с нынешней игрой ЦСКА пришлось играть в стыках — вылетели бы из РПЛ

Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что с нынешней игрой московский ПФК ЦСКА мог бы вылететь из Мир РПЛ, если бы попал в стыковые матчи.

«Вчера Роман Бабаев дал понять, что никто убирать Челестини до конца сезона не будет. За пять туров до конца очевидно, что команда не вылетит, результат в Кубке, видимо, уже признан нормальным – вышли, по сути, в полуфинал.

При этом уверен, что в РПЛ команда выше шестого места не поднимется. Хотя если бы с такой игрой ЦСКА пришлось играть в стыках — они бы вылетели из РПЛ. Ни «Родину», ни «Урал», ни «Ротор» [не прошли бы]. Меня много уверяли осенью, что это уже ЦСКА Челестини, а не Николича. Но сейчас, после зимы, мы видим — они вообще не готовы и вообще не играют. Вот до чего довели команду с шестью (!) футболистами сборной», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Мучения ЦСКА и Челестини продолжаются! Теперь спаслись от поражения с «Ростовом»
Мучения ЦСКА и Челестини продолжаются! Теперь спаслись от поражения с «Ростовом»
