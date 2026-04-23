Лепёхин: пенальти «Локомотива» на Дивееве телевизионный, мог лишить «Зенит» титула

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о матче 26-го тура чемпионата России сине-бело-голубых с московским «Локомотивом» (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

«Матч «Локомотив» — «Зенит» не был скучным, напряжение чувствовалось на протяжении всего матча, особенно в концовке. В целом ожидаемая игра, качество мне понравилось, «Зенит» был ближе к победе, но после такой концовки надо сказать, что ничья — объективный результат.

Видим, что такие пенальти периодически ставятся, я их называю телевизионными. Их не заметишь, кроме как по телевизору с восьми разных ракурсов. Просто обидно, что в таком матче это происходит — потенциально может лишить команду титула. Надо как-то пересматривать этот момент», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.