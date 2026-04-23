Дзюба: надо быть, не знаю, каким футболистом, чтобы с Халком не сыграться

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о совместной игре с бразильским форвардом Халком в санкт-петербургском «Зените».

«Надо быть, не знаю, каким футболистом, чтобы с Халком не сыграться. Я просто чувствовал, что этот человек всегда подаст туда, куда надо. Мне, главное, быть вот в том месте, он тебя сам найдёт», — сказал Дзюба в сериале «Зенит» навсегда».

37-летний Артём Дзюба выступал за «Зенит» в период с 2015 по 2022 год. С клубом он стал четырёхкратным чемпионом России (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), двукратным обладателем Кубка России (2015/2016, 2019/2020) и четырёхкратным победителем Суперкубка страны (2015, 2016, 2020, 2021). В 2022 году Дзюба перешёл в турецкий клуб «Адана Демирспор».