«Был настоящей занозой». Ломбертс — о лучшем легионере в истории «Зенита»

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс ответил на вопрос, кого считает лучшим легионером в истории петербургского клуба.

«Для меня лучший — Данни. Он был в «Зените» очень долго, всегда делал разницу. Был настоящей занозой на тренировках — мог обыграть кого угодно, с ним было очень трудно. С ним добились многих титулов. Помню, как он ещё играл в «Динамо», один из моих первых матчей был против него, это была одна из худших встреч в моей карьере. А потом он перешёл к нам, мы стали лучше. У него была отличная связь с российскими нападающими, потом и с Халком», — сказал Ломбертс в сериале «Зенит» навсегда».