«Пробил достаточно неплохо». Пиняев — о пенальти Комличенко в матче «Локо» с «Зенитом»

Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о незабитом пенальти форвардом Николаем Комличенко в концовке матча 26-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0).

— Что после матча сказали Николаю Комличенко в раздевалке?

— Поддержали. Бывают такие моменты, когда что-то получается или не получается. Это футбол, за это мы его и любим. Коля — молодец, что взял на себя ответственность, попытался реализовать. Пробил достаточно неплохо. В этой ситуации можно похвалить вратаря, но точно не нужно обвинять Колю. Все промахиваются. Надеюсь, что в следующий раз получится забить, — приводит слова Пиняева официальный сайт «Локомотива».