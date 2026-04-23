«Пробил достаточно неплохо». Пиняев — о пенальти Комличенко в матче «Локо» с «Зенитом»

Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о незабитом пенальти форвардом Николаем Комличенко в концовке матча 26-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

— Что после матча сказали Николаю Комличенко в раздевалке?
— Поддержали. Бывают такие моменты, когда что-то получается или не получается. Это футбол, за это мы его и любим. Коля — молодец, что взял на себя ответственность, попытался реализовать. Пробил достаточно неплохо. В этой ситуации можно похвалить вратаря, но точно не нужно обвинять Колю. Все промахиваются. Надеюсь, что в следующий раз получится забить, — приводит слова Пиняева официальный сайт «Локомотива».

