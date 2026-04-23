РФС и клубы РПЛ вложили в детско-юношеский футбол 11 млрд рублей за 2025 год

«РФС [совместно с клубами РПЛ] ежегодно направляет свыше 2,5 млрд рублей на финансирование соревновательной системы ЮФЛ и около 1 млрд – на программу «Футбол в школе», охватывающую порядка 2 млн школьников (данные РФС). С 2023 года более 86 тыс. участников программы записались в учреждения спортивной подготовки. Совокупные вложения в детско-юношеский футбол по итогам 2025-го превышают 11 млрд рублей в год. Для сравнения — министерство спорта выделяет на подготовку резерва во всех видах спорта 1,3 млрд рублей в год», — сообщается в материале интернет-портала «Ведомости».