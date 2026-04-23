Стало известно, какие клубы РПЛ больше всех инвестируют в свои академии

В СМИ появились данные, какие клубы Мир РПЛ больше всех инвестировали в свои академии за период с 2020 по 2025 год. На первом месте по вложениям в академию находится «Краснодар» (1,6 млрд рублей). На второй и третьей строчках «Зенит» и «Динамо» с одинаковым показателем в 1,2 млрд рублей.

«Ведомости Спорт/РБ» подсчитали, что с 2020-го по 2025-й вложения 16 клубов РПЛ в академии и молодёжные команды выросли с 2,79 до 7,4 млрд рублей в год – почти втрое за шесть лет. Крупнейшие инвесторы сегодня – «Краснодар» (1,6 млрд рублей), «Зенит» и московское «Динамо» (по 1,2 млрд). ЦСКА планирует увеличить расходы с 556 млн до 890 млн рублей уже в 2026 году – прирост около 60% вне зависимости от нового лимита», — сообщается в материале интернет-портала «Ведомости».