Мостовой — о «Динамо»: как говорил Карпин: «Мы не вылетим»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» уступило казанскому «Рубину» со счётом 0:1.

«Рубин» заслуживал большего в матче с «Динамо». Счёт как минимум должен был быть 0:2 или 1:3. С чем это связано? Одна команда бежит, а другая — нет. Все начали восхвалять «Динамо», когда команда выиграла две-три игры в начале весны. Им ничего не грозит. Как говорил Валерий Карпин: «Мы не вылетим». «Динамо» надо бороться хотя бы за Кубок», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.