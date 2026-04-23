«Спартак» — «Краснодар»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 23 апреля, в рамках 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги встретятся «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти матчах друг с другом.

Последние пять матчей между «Спартаком» и «Краснодаром»:

02.11.2025. РПЛ. «Краснодар» — «Спартак» — 2:1;

30.01.2025. Зимний Кубок РПЛ. «Спартак» — «Краснодар» — 3:2;

01.12.2024. РПЛ. «Краснодар» — «Спартак» — 0:3;

19.10.2024. РПЛ. «Спартак» — «Краснодар» — 0:3;

11.05.2024. РПЛ. «Спартак» — «Краснодар» — 1:0.

