Экс-капитан «Зенита» Данни рассказал, с какими сложностями легионеры сталкиваются в России

Бывший футболист московского «Динамо и санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни высказался о восприятии легионеров в России.

«Когда в Россию приезжает иностранный футболист, всегда есть определённая сложность — со мой было ровно то же самое, когда я пришёл в «Динамо». Часто все вокруг думают: «Ну вот, сейчас он будет зарабатывать больше всех, отдыхать». Но как только люди видят, что легионеры приехали играть, дружить и быть надёжными партнёрами, всё становится нормально», — сказал Данни в сериале «Зенит» навсегда».

42-летний португалец Мигел Данни выступал за «Динамо» в период с 2005 по 2008 год. После он перешёл в «Зенит», в котором играл до 2017 года. С клубом Данни стал обладателем Суперкубка УЕФА (2007/2008), трёхкратным чемпионом России (2010, 2011/2012, 2014/2015), двукратным победителем Кубка России (2009/2010, 2015/2016) и Суперкубка страны (2011, 2015).

