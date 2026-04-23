Игроки мадридского «Реала» Милитао и Гюлер выбыли из строя с одинаковыми травмами

Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил информацию о травмах защитника Эдера Милитао и нападающего Арды Гюлера. Оба футболиста не доиграли матч 33-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». «Реал» выиграл со счётом 2:1.

«После проведённых сегодня медицинских обследований у нашего игрока Эдера Милитао диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги. Подробные результаты обследования ожидаются.

После проведённых сегодня медицинских обследований у нашего игрока Арды Гюлера диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. Подробные результаты обследования ожидаются», — написано в сообщении пресс-службы мадридского клуба.