Игроки мадридского «Реала» Милитао и Гюлер выбыли из строя с одинаковыми травмами
Поделиться
Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил информацию о травмах защитника Эдера Милитао и нападающего Арды Гюлера. Оба футболиста не доиграли матч 33-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». «Реал» выиграл со счётом 2:1.
Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Мбаппе – 30' 2:0 Винисиус Жуниор – 50' 2:1 Мартинес – 90+3'
«После проведённых сегодня медицинских обследований у нашего игрока Эдера Милитао диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги. Подробные результаты обследования ожидаются.
После проведённых сегодня медицинских обследований у нашего игрока Арды Гюлера диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. Подробные результаты обследования ожидаются», — написано в сообщении пресс-службы мадридского клуба.
Комментарии
