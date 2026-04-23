«Пять человек не могли ошибиться». Джанашия — о пенальти в матче «Локомотив» — «Зенит»

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

«Игра между «Локомотивом» и «Зенитом» получилась великолепной, очень интересной. «Локомотив» был ближе к победе, создали два-три момента, а у «Зенита» их и не вспомню. Защита у «Локо» сыграла очень хорошо, команда порадовала. Всегда говорю, что с лидерами «Локомотив» отлично играет.

Что касается пенальти, судья так решил, но арбитры на VAR тоже согласились. Пять человек не могли ошибиться, что значит нельзя такое ставить?» — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.