Рафаэл Леау опубликовал заявление о непричастности к скандалу с проституцией

Нападающий итальянского «Милана» Рафаэл Леау в социальных сетях опубликовал заявление, в котором сообщил, что не причастен к скандалу с проституцией. Ранее Леау и другие футболисты были упомянуты в расследовании прокуратуры по незаконным действиями сети, работавшей посредником в предоставлении платных сексуальных услуг.

«В последние дни моё имя, как и имена других футболистов, появлялось на веб-сайтах, в социальных сетях и газетах в связи с расследованием, проводимым прокуратурой Милана. Хочу чётко заявить, что я никоим образом не причастен к обстоятельствам расследуемого дела. Я не имею отношения к этому делу и не совершал никаких преступлений.

Призываю всех избегать произвольного или поверхностного связывания моего имени с этой ситуацией без учёта правды и уважения к частной жизни. Прежде чем стать футболистами, мы люди с семьями и репутацией. По этой причине уже поручил своему адвокату защищать меня всеми возможными способами от любого, кто продолжит распространять ложную или порочащую репутацию информацию», — написал Леау.

