Ушёл из жизни бывший глава департамента профессионального футбола РФС Куликов
В возрасте 71 года умер бывший глава департамента профессионального футбола, экс-заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Сергей Куликов. Об этом сообщил официальный сайт РФС.
«Сергей Куликов работал в РФС с 1992 года, долгое время возглавлял департамент профессионального футбола Российского футбольного союза, был заместителем генерального секретаря. В последние годы Сергей Васильевич был членом комитета ветеранов и советником президента РФС.
Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям Сергея Куликова», — написано в сообщении.
