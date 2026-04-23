Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ушёл из жизни бывший глава департамента профессионального футбола РФС Куликов

Ушёл из жизни бывший глава департамента профессионального футбола РФС Куликов
Комментарии

В возрасте 71 года умер бывший глава департамента профессионального футбола, экс-заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Сергей Куликов. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

«Сергей Куликов работал в РФС с 1992 года, долгое время возглавлял департамент профессионального футбола Российского футбольного союза, был заместителем генерального секретаря. В последние годы Сергей Васильевич был членом комитета ветеранов и советником президента РФС.

Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям Сергея Куликова», — написано в сообщении.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android