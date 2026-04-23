«Аксель говорил, что проблем нет». Ломбертс — об адаптации Витселя и Халка в «Зените»

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс высказался об адаптации в России известных иностранных футболистов — Халка и Акселя Витселя.

«Думаю, все немного удивились, что клуб может потратить такие деньги. С другой стороны – я обрадовался, что в команду приходят сильные игроки. В прессе писали, что некоторые были недовольны. Но это жизнь, полагаю, в целом все приняли ситуацию. Тренеры и футболисты старались помочь новичкам адаптироваться, в целом это удалось. Тем более были ребята, которые уже говорили по-португальски — они их поддерживали.

Я разговаривал с Акселем [Витселем]. Спрашивал у него: «Ты чувствуешь, что тебя здесь не принимают? Есть какие-то проблемы?» Он всегда говорил, что никаких проблем нет. Всегда был позитивен и чувствовал себя комфортно в команде», — сказал Ломбертс в сериале «Зенит» навсегда».

