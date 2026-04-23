ЭСК поддержала два решения арбитра Кукуляка в матче РПЛ «Рубин» — «Акрон»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в матче 25-го тура чемпионата России «Рубин» – «Акрон» (1:1).

«Судья правильно удалил с поля игрока команды «Акрон» Марата Бокоева после видеопросмотра. Голосование: единогласно.

Марат Бокоев виновен в серьёзном нарушении правил игры. Бокоев в интенсивной манере совершает высокий контакт открытыми шипами в голень соперника, угрожая его безопасности.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Акрон». Голосование: единогласно.

Максим Кузьмин («Акрон») выполняет подкат и играет в мяч. Кузьмин не совершает дополнительных наказуемых действий, а контакт с соперником является игровым и ненаказуемым», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.