Болельщики «Факела» сдали старые покрышки перед матчем с «Шинником»

Болельщики «Факела» сдали старые покрышки перед матчем с «Шинником»
Болельщики воронежского «Факела» приняли участие в экологической акции перед матчем 30-го тура Лиги Pari с ярославским «Шинником» (2:2). Они сдали старые автомобильные покрышки на переработку.

Россия — Лига PARI . 30-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 2
Шинник
Ярославль
0:1 Маляров – 35'     1:1 Гнапи – 58'     1:2 Самойлов – 65'     2:2 Нетфуллин – 72'    

После переработки получившаяся резиновая крошка будет использована для создания открытых футбольных площадок на территории города.

Также перед игрой болельщики «Факела» посадили деревья в сквере рядом со стадионом и собрали пластиковые крышки для экологического социально-благотворительного проекта. Отметим, матч с «Шинником» был посвящён Дню Земли.

Фото: ФК «Факел»

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 60 очков за 30 матчей.

