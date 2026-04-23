Болельщики «Факела» сдали старые покрышки перед матчем с «Шинником»
Болельщики воронежского «Факела» приняли участие в экологической акции перед матчем 30-го тура Лиги Pari с ярославским «Шинником» (2:2). Они сдали старые автомобильные покрышки на переработку.
Россия — Лига PARI . 30-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 2
Шинник
Ярославль
0:1 Маляров – 35' 1:1 Гнапи – 58' 1:2 Самойлов – 65' 2:2 Нетфуллин – 72'
После переработки получившаяся резиновая крошка будет использована для создания открытых футбольных площадок на территории города.
Также перед игрой болельщики «Факела» посадили деревья в сквере рядом со стадионом и собрали пластиковые крышки для экологического социально-благотворительного проекта. Отметим, матч с «Шинником» был посвящён Дню Земли.
Фото: ФК «Факел»
«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 60 очков за 30 матчей.
