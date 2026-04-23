Экс-игрок «Зенита» Баранник раскритиковал судейство в матче с «Локомотивом»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник раскритиковал судейство в матче 26-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и «Локомотивом» (0:0).

«Современные правила судейства будто из другого вида спорта. Когда человек выпрыгивает, руки будут подняты. Для него это естественное положение. Раньше были трактовки — умышленная рука или нет. Сейчас же непонятно, как трактуют моменты. На мой взгляд, второй эпизод на Веге — это больше пенальти, чем пальчики Дивеева. Надо подумать, как мы используем VAR. Он должен вмешиваться в 100-процентных ситуациях, а не когда 50 на 50. Удручает, что все трактуют по-разному. Это убивает динамику», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.