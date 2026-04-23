Ламин Ямаль выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной во время исполнения пенальти

Фланговый нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:0). Испанский вингер получил травму подколенного сухожилия и больше не поможет сине-гранатовым в текущем сезоне. Об этом официально объявила пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что Ямаль должен успеть восстановиться к чемпионату мира — 2026.

«Обследования подтвердили, что у игрока основного состава Ламина Ямаля травма подколенного сухожилия левой ноги. Игрок будет проходить консервативное лечение. Ямаль пропустит остаток сезона, но, как ожидается, сможет принять участие в чемпионате мира», — написала пресс-служба сине-гранатовых.