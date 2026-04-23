Матч-центр:
Канищев: «Зенит» остался обескровлен — повезло, что унесли ноги от «Локомотива»

Канищев: «Зенит» остался обескровлен — повезло, что унесли ноги от «Локомотива»
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о матче 26-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«В первом тайме «Зенит» играл очень уверенно, имел территориальный перевес и владел мячом. «Локомотив» был очень осторожен. Но у «Зенита» есть проблема — он очень плохо готов физически. Вторые таймы играет очень плохо. Было видно, что после перерыва «Локомотив» переиграл «Зенит». Повезло, что унесли ноги. Питерцам не хватает наших бразильцев. Также были странные замены от Семака. Есть люди, которые умеют делать разницу — Глушенков, Энрике.

Пусть они не играют на все 100, но это люди, которые могут из ничего решить исход матча. А Семак их меняет и выпускает игроков, которым надо ещё войти в игру. Эти футболисты — не самые решалы на поле. В этом смысле у Семака есть ошибки, с моей точки зрения. Поэтому «Зенит» остался обескровлен во втором тайме. Практически не было возможности решить исход матча в свою пользу. Хорошо, что унесли ноги», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!
Видео
Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!
