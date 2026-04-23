Джанашия объяснил, почему Комличенко пробил пенальти в ворота «Зенита» вместо Батракова

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о пенальти в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

«Я удивился, что не Батраков пошёл бить пенальти «Зениту». Если бы он бил, сделал бы это технично и забил. Но Комличенко вышел на замену, у него больше сил, а Батраков уставший — весь тайм бегал. Не знаю, что случилось с Комличенко, как он так пробил, ведь раньше часто забивал», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.