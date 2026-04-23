Канищев: «Краснодар» может оступиться со «Спартаком» — будет игра достойных соперников

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 23 апреля. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало матча — в 19:45 мск.

«Конечно, «Краснодар» может оступиться со «Спартаком». Безусловно, это будет очень серьёзный поединок. Игра хороших и достойных соперников. Результат может быть как в одну сторону, так и в другую. Но мне кажется, что «Краснодар» более стабилен и имеет шансы победить в этом матче», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.