Малафеев рассказал, к каким легионерам «Зенита» болельщики тепло относятся

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, к каким легионерам санкт-петербургского клуба болельщики тепло относятся. Он выделил иностранцев, которые проявили уважение к клубу и России.

«Очень хорошо отношусь к легионерам. Но для болельщиков они всегда останутся чужаками, которые приехали поработать несколько лет. Те иностранцы, которым удалось интегрироваться в «Зенит» и душой, их не так много. Те, кто стремились выучить русский язык, познать как-то русскую культуру, к ним как раз и более тёплое отношение как и в коллективе, так и в целом у болельщиков», — сказал Вячеслав Малафеев в сериале «Зенит» навсегда».