Ульви Бабаев — о переходе в «Спартак»: хочу закрыть эту тему

Нападающий московского «Динамо» Ульви Бабаев прокомментировал слухи о сорвавшемся переходе в другой столичный клуб — «Спартак». Он не стал много говорить об этом, заявив, что хочет окончательно закрыть тему с трансфером в стан красно-белых.

— Ситуация со «Спартаком». Как это получилось? Дошло даже до кика из чата.

— На самом деле, хочу сразу закрыть эту тему для всех. Не планирую углубляться в детали.

— Давай тогда последний лёгкий вопрос на эту тему. Лещук рассказывал: «Подколол Бабаева – зарядил ему кричалку спартаковскую, думал, что он продолжит». Было?

— Да, подходил ко мне…

— Игорь сказал, что ты ничего не понял и ушёл.

— Нет, я сделал вид, что не слышал (улыбается), — сказал Бабаев в интервью «Мяч RU».