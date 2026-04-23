Ульви Бабаев: в ближайшие сезоны вижу «Динамо» чемпионом РПЛ

Футболист московского «Динамо» Ульви Бабаев заявил, что видит бело-голубых чемпионами России в ближайшие несколько сезонов. По его мнению, «Динамо» реально может побороться за титул Мир Российской Премьер-Лиги. При этом сам Бабаев хочет быть на высоких местах в гонке бомбардиров и ассистентов чемпионата России.

— Каким видишь будущее на ближайшие несколько сезонов?
— Чемпионство с «Динамо». Клуб давно не выигрывал золото.

— В следующем году реально побороться?
— Думаю, да. Всё возможно. Хотел бы быть в топе бомбардиров и ассистентов и помочь команде выиграть. Возможности у нас большие, — сказал Бабаев в интервью «Мяч RU».

