Дзюба: думал: «Иностранцы не лучше своих», а в «Зените» каждый легионер был лучше россиян

Бывший форвард «Зенита» Артём Дзюба, выступающий сейчас за тольяттинский «Акрон», сравнил уровень легионеров, которые выступали за петербургский клуб, с российскими игроками.

«Витсель в полном порядосе, и Хави Гарсия топовый, и Кришито, и Ломбертс, и Нету. Гарай ещё нереально крутой! До этого я никогда не понимал… Типа вот иностранцев берут, думаю: «Блин, ну они же не лучше своих». А здесь каждый иностранец был сильнее, ну, если не на голову, то на полголовы точно», — сказал Дзюба в сериале «Зенит» навсегда».

37-летний Артём Дзюба выступал за «Зенит» в период с 2015 по 2022 год. С клубом он стал четырёхкратным чемпионом России (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), двукратным обладателем Кубка России (2015/2016, 2019/2020) и четырёхкратным победителем Суперкубка страны (2015, 2016, 2020, 2021). В 2022 году Дзюба перешёл в турецкий клуб «Адана Демирспор».

