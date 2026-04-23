Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 23 апреля

В четверг, 23 апреля, состоялись три матча в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших игр.

Результаты матчей РПЛ 23 апреля:

«Акрон» — «Динамо» Махачкала — 1:1;

«Спартак» — «Краснодар» — 1:2;

«Ахмат» — «Балтика» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 57 очков в 26 матчах. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 56 очков в 26 встречах. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 49 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (18), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

Самые результативные легионеры РПЛ: