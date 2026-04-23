Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 26-го тура, календарь, таблица

В четверг, 23 апреля, завершился 26-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех сыгранных матчей.

Результаты встреч 26-го тура РПЛ-2025/2026:

Вторник, 21 апреля:

«Сочи» — «Крылья Советов» — 2:1;

ЦСКА — «Ростов» — 1:1.

Среда, 22 апреля:

«Оренбург» — «Пари НН» — 2:1;

«Динамо» Москва — «Рубин» — 0:1;

«Локомотив» — «Зенит» — 0:0.

Четверг, 23 апреля:

«Акрон» — «Динамо» Махачкала — 1:1;

«Спартак» — «Краснодар» — 1:2;

«Ахмат» — «Балтика» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 57 очков в 26 матчах. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 56 очков в 26 встречах. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 49 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (18), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

Топ-5 фактов о российском футболе: