«Чувствуешь их энергию на 100%». Ломбертс — об атмосфере на фанатском секторе «Зенита»

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс высказался об атмосфере на фанатской трибуне сине-бело-голубых.

«Я тогда был дисквалифицирован. Фанаты написали: «Сможешь встать с нами за воротами?» Я ответил: «Почему бы и нет». Хотелось разок увидеть игру их глазами. Мне было интересно, видят ли они игру. Честно – матч целиком не видно из-за флагов и баннеров! Атмосфера невероятная. Когда стоишь там, ещё сильнее понимаешь: люди поют все 90 минут, для них это образ жизни. Здорово, если игроки чаще будут так выходить к фанатам, чувствуешь их энергию на 100%», — сказал Ломбертс в сериале «Зенит» навсегда».