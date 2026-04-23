Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он за пределами нормального». Мигел Данни обозначил лучшего легионера «Зенита»

Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни обозначил лучшего легионера, с которым пересекался в стане сине-бело-голубых. Он выделил известного бразильского нападающего Халка.

«Легионер, с которым мне больше всего нравилось играть, и я чувствовал, что у него был и остаётся невероятный потенциал для выступления на самом высоком уровне – это Халк. Он находится за пределами нормального: у него такая силища, такая техника, он быстрый, бьёт сильно и точно», — сказал Данни в сериале «Зенит» навсегда».

Бразилец выступал за санкт-петербургский клуб с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых Халк становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android