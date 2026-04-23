«Понимает, что такое Россия». Фурсенко — о подписании Ломбертса в «Зенит»

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о подписании бельгийского защитника Николаса Ломбертса в стан сине-бело-голубых в 2007 году.

«Я тогда понял, насколько он глубокий человек. И насколько он подходит питерской команде. Он в том числе читает русскую классику. Качество игрока важно. Но для того, чтобы он мог поддержать, во-первых, стиль игры, который тренер задаёт, во-вторых, прочувствовать, что такое стрелка, он должен быть глубокий человек. И тот, который наши ценности разделяет, который понимает, что такое Россия», — сказал Сергей Фурсенко в сериале «Зенит» навсегда».