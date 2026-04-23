Роман Шишкин: с такой игрой «Спартак» может спокойно заскочить в тройку

Ветеран «Спартака» Роман Шишкин высказался о предстоящем матче красно-белых с «Краснодаром» в 26-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Интересная игра. «Спартак» на ходу, набрал хорошую форму и не проигрывает. С такой игрой могут спокойно заскочить в тройку к концу сезона. Мы понимаем, что у «Краснодара» есть проблема с кадрами. Когда в конце появляется такое давление и команда придумывает себе такие ошибки, как в концовке прошлого матча… Не хотелось бы такое видеть.

Будет абсолютно равная игра. «Спартак» — весёлая команда, а «Краснодар» чуть постабильнее. Чемпионство добавляет солидности. На первый план может выйти нехватка кадров у «Краснодара». Мы видим, что «Зенит» потерял очки. У «Краснодара» сейчас хорошая мотивация. Однако это не последний матч, где всё может решиться», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

