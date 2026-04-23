Аршавин: Адвокат в «Зените» научил, как должен работать современный футбольный клуб

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал об изменениях, которые внёс в структуру сине-бело-голубых бывший тренер Дик Адвокат. По словам Аршавина, именно Адвокат помог «Зениту» стать современным футбольным клубом.

«И вообще всё, что сейчас есть в «Зените», это изменил Адвокат. Вот он научил, как должен выглядеть и работать современный футбольный клуб», — сказал Аршавин в сериале «Зенит» навсегда».

78-летний Адвокат возглавлял «Зенит» в период с 2006 по 2009 год. С клубом он стал обладателем Кубка УЕФА (2007/2008), Суперкубка УЕФА (2008), чемпионом России (2007) и победителем Суперкубка России (2008).