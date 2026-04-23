Дмитрий Баранник: у «Спартака» появились шансы побороться за медали

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 23 апреля. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало матча — в 19:45 мск.

«Наша лига непредсказуемая. «Спартак» на подъёме. У команды появились шансы побороться за медали. Мы ожидали зрелищного футбола от «Локомотива» и «Зенита». Сегодня тоже ждём – надежда умирает последней. Хотелось бы увидеть результативный матч. У «Спартака» атакующая линия сильнее», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.