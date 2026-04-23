Заза Джанашия: «Краснодар» сейчас не так уж и сильнее «Спартака»

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 23 апреля. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало матча — в 19:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Краснодар
«Краснодар» не так уж сильнее «Спартака», команда Карседо показывает хороший футбол в последнее время. В этом матче тоже будет борьба, а победит тот, кто забьёт первым. В таких играх так и бывает, потому что всем надо побеждать, как и в матче «Локомотив» — «Зенит», ничья никому не нужна. Будет очень интересный матч!» — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

