Заза Джанашия: «Краснодар» сейчас не так уж и сильнее «Спартака»

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 23 апреля. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало матча — в 19:45 мск.

«Краснодар» не так уж сильнее «Спартака», команда Карседо показывает хороший футбол в последнее время. В этом матче тоже будет борьба, а победит тот, кто забьёт первым. В таких играх так и бывает, потому что всем надо побеждать, как и в матче «Локомотив» — «Зенит», ничья никому не нужна. Будет очень интересный матч!» — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.