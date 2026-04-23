Председатель «Ковентри» высказался о возможном возвращении Лэмпарда в «Челси»

Председатель правления «Ковентри Сити» Дуг Кинг призвал болельщиков не волноваться по поводу возможного возвращения тренера Фрэнка Лэмпарда в «Челси». После увольнения Лиама Росеньора с поста главного тренера «синих» Лэмпарда связывают с новым сроком работы в клубе. 47-летний специалист вывел «Ковентри» в АПЛ, что стало историческим событием для команды, которая вернётся в Премьер-лигу впервые с 2001 года. Лэмпард работал главным тренером «Челси» с июля 2019 года по январь 2021 года.

«Он проделал фантастическую работу — эти 18 месяцев стали невероятным периодом и для него, и для нас. Я уверен, что сейчас он погружён в размышления. Я сказал ему: «Не недооценивай, насколько сложно было достичь того, чего ты только что добился».

Он добился огромных успехов в своей игровой карьере, но выйти из этой лиги чемпионами без каких‑либо компенсаций — с учётом нашего послужного списка — это выдающееся достижение, которое никто не сможет у него отнять. Ситуация порой напоминает замкнутый круг: всё оказывается связано со всем подряд. Немного разочаровывает, что клубы за сезон успевают сменить по три‑четыре тренера. Мы не хотим оказаться в подобной ситуации — это означало бы, что что‑то пошло не так.

Вы можете видеть, насколько эмоционально Лэмпард связан с городом, понимаете, какое значение для него имели повышение в классе, а затем и чемпионство. Думаю, сейчас он чувствует себя счастливым. Это не значит, что летом ему не поступят какие‑нибудь впечатляющие предложения — и тогда ему придётся сделать выбор, ведь он проявил себя как высококлассный главный тренер. Однако я не стану это комментировать: подобные вещи вне зоны моего контроля.

Я просто думаю, что он счастлив — и я счастлив, и все вокруг счастливы. На наших лицах улыбки, и мы не беспокоимся о том, что может или не может произойти с главным тренером», — приводит слова Кинга BBC.