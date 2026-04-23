«ПСЖ» нацелился на португальского полузащитника из АПЛ — Footmercato

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Матеушу Фернандешу. Французский гранд уже установил контакт со стороной 21-летнего португальца. Об этом сообщает Footmercato.

Ранее СМИ писали об интересе «Манчестер Юнайтед» к футболисту «молотобойцев».

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

